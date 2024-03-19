İş Adamı Azad Medeni Kahraman'dan Salih Aydın'a büyük destek

AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı İş Adamı Medeni Kahraman AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Salih Aydın'ın seçim propagandasına katkı sunmak için Ağrı'ya geldi.Saha çalışmalarını sürdüren Kahraman Ak Parti Belediye Başkan Adayı Salih Aydın onuruna verdiği iftar yemeği ile Belediye Başkan Adayını ailesi ve sevenleri ile buluşturdu.Kahraman iftar öncesi yaptığı konuşmada; Bir akit üzere yola çıktığımız dava arkadaşımız AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayımız Salih Aydın Bey'e bu çetin, bu zorlu süreçte yanında durmak destek olmaz ve mücadelenin içinde bulunmak adına kavlimiz gereği bugün sizlerle bu aziz sofranın etrafında bir araya geldik. Sevgili dava arkadaşlarım, akrabaların ve sürecin yol başçıları teşkilat mensubu kardeşlerim, ağabeylerim hepinizi bu kutlu dava etrafında bu aziz sofrada buluşturan rabbime şükürler olsun.Bugün burada buluşmamızın bir kutlu zafere giden yolun basamaklarından sadece biridir. Üstüne koya koya gitmemiz gereken uzun bir yol tırmanmamız gereken büyük bir zirve vardır. İnşallah inanıyorum ki bu inanmış kadrolar 7'den 70'e tüm hemşerilerimizin sebat ve gayreti ile bizleri mutlu sona taşıyacaktır.Sahada gördüklerim Allah'ın izni ile bu işi bitirmek üzere olduğumuzun işaretleridir. Bugün bu toplantıda sizlerden gayretinizi ve desteğinizi esirgememenizi istirham ediyor hepinize hoşgeldiniz diyerek şimdiden kutlu 1 Nisan sabahını selamlayarak başkanımız Avukat Mehmet Salih Aydın'a başarılar diliyorum, dedi.Programda Ak Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın ve Ak Parti İl Başkanı Orhan Güngör de selamlama konuşmalarını yaptıktan sonra Akşam Ezanı ile birlikte iftarlar açıldı.