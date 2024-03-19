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Erzincan’da FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı

Erzincan Polisi tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ile aranan örgüt mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 terör örgütü mensubu şahıs yakalandı.

Ekleme: 19.03.2024 - 15:38 Güncelleme: 19.03.2024 - 15:40 / Editör: Ozge Selin
Erzincan’da FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ile aranan örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Yürütülen Planlı Operasyon neticesinde; Bylock kaydı bulunan, Örgüt içerisinde kod adıyla sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, Toplam 12 Yıl 6 Ay kesinleşmiş cezası bulunan, FETÖ/PDY 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranma kaydı olan H.T ve M.G isimli 2 örgüt mensubu şahıs yakalandı.

Erzincan’da FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı

Yakalanan H.T ve M.G isimli 2 örgüt mensubu şahısların gerekli işlemlerin ardından Erzincan T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiler.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Vatanımızın bütünlüğünü ve Milletimizin huzurunu bozmaya çalışanlara karşı yaptığımız operasyonlara aynı kararlılıkla devam edilecektir' denildi.

Erzincan’da FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı