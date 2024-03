Bu kedi şehitlikten bir an ayrılmıyor! Annelerin acılarını hissediyor: 'Ben ağlarken gözyaşlarımı patileriyle siliyor'

Şehitlikte yaşayan kedi, mezarlığı ziyaret eden ailelerin yanından ayrılmıyor. Şehit babası Celal Uğurlu tarafından yaptırılan ve şehitliğin girişine yerleştirilen kulübede kalan kedinin bakımı da aileler tarafından karşılanıyor.Gelen şehit yakınlarının yanına gidip kucağına çıkan kedinin, ailelerle iletişimi de dikkati çekiyor.Şehit Mecit Demir'in annesi Nisan Karataş, mezarlıktaki kedinin sürekli yanlarına geldiğini ve mezarlığa her gelişlerinde kedi tarafından karşılandıklarını anlattı.Kedinin aslında bir anlamda kendilerini teselli ettiğini ifade eden Karataş, "Özellikle şehit annelerinin yanına geliyor. Oğlumun da kedisi vardı, ben önceden hiç sevmezdim.""Tüy bıraktığı için söylenirdim ama oğlumun şehit olmasından sonra değiştim. Oğlum şehit olduktan sonra kedileri sevmeye başladım.""Oğlumun şehadetinin yıl dönümünde ben ağlarken patikleriyle gözyaşlarımı sildi. Biliyorum şehitler ölmez, oğlum hep benim yanımda. Kediyi oğlumun yerine koydum." diye konuştu.Şehit Eyüp Uğurlu'nun babası Celal Uğurlu da kedinin mezarlığı hiç bırakmadığını belirterek, "Her gün yiyecek getiriyorum. Bütün şehit ailelerinin kıymetini biliyor, çok iyi davranıyor.""Kışın kar yağdığında kedi üşüyordu, gidip kulübe yaptırdım, 8 odalı iki katlı. Yavrularını da içinde büyütüyor." dedi.Şehit Uğur Özdemir'in annesi Fatma Özdemir de kedinin kendisine arkadaş gibi davrandığını dile getirerek, "Sanki konuşmak istiyor gibi. O bizi seviyor biz onu seviyoruz, derdimize ortak oluyor." ifadesini kullandı.Büyükşehir Belediyesi mezarlık personeli Mehmet Tayfur Özdemir ise kedinin mezarlıktan hiç ayrılmadığını vurgulayarak, her gelen şehidin mezarının ayak ucunda 3-4 gün kaldığını söyledi.