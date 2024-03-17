Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: 31 Mart'ta 'yeniden İstanbul' diyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Kadim Dostlar İftarı' programında açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Gazze'de son asrın en vahşi soykırımlarından bir yaşanıyor. Uluslararası kurum ve kuruluşlar Gazze'de bir kez daha sınıfta kaldı. Bu süreçte kabul edelim ki İslam dünyası da iyi bir sınav veremedi. İsrail'e katliamlarını yapabilmesi için mühimmat desteği veren Batılı ülkelerin münafıklığı, Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk-kadın kabristanına çevirdi.'TÜRKİYE GAZZE'YE SAHİP ÇIKIYOR'Türkiye, tüm imkanlarıyla Gazze'li kardeşlerine sahip çıkmaktadır. Yalanlar, çarpıtmalar bu hakikatin üstünü asla örtemez. Dünyada hiçbir siyasetçinin yapmaya cesaret edemediği dik duruşu 'one munite' diyerek 15 yıl önce ortaya koyduk. İsrail'in sadece İsrail olmadığını, gerisindeki onlarca destekçisiyle bambaşka bir denklemi ifade ettiğini görmeyenin aklına da vicdanına da şaşarız.'ŞEHİRLERİMİZİ FETRET DEVRİNE SOKTULAR'Şehirlerimizi belediyecilik hizmetlerinde ileriye götüremedikleri gibi beceriksizlikleriyle bir nevi fetret devrine soktular. 31 Mart'ı yeni bir fırsat penceresi olarak görüyorum. Boş verme seçeneğinin olmadığı kritik bir seçim olacak. Kaldığımız yerden 'yeninden İstanbul' diyerek yola devam edeceğiz.