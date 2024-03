Alanya’da korkunç cinayet! 21 yıl sonra ikinci kez cinayet işledi

Antalya'nın Avsallar Mahallesi'nde evli ve 2 çocuk babası Ayhan Fidanboy ile aynı binada oturan Necmettin But, 5 ay önce kirayı ödemediği ve etrafına rahatsızlık verdiği için oturduğu zemin kattaki daireden çıkartıldı.Daha önce de cinayetten 12 yıl hapis yatan Necmettin But, binadan atılması olarak kendisine daha önce yardım eden ve sahip çıkan apartman komşusu Ayhan Fidan'a kin beslemeye başladı. Birkaç gün önce de telefonla arayarak, 'Senin yüzünden binadan atıldım. Bunun hesabını sana ödeteceğim' diye tehdit etti. Tehdidin ardından evli ve 2 çocuk babası eşi Adra'yı dikkatli olması konusunda uyardı.Eve gelmesi halinde kapıyı açmamasını istedi.Necmettin But, akşam saatlerinde motosiklet ile eski oturduğu binanın önüne motosiklet ile gelerek pusu kurdu. Akşam işten gelen Ayhan Fidanboy, aracından indiği sırada Necmettin But, tabanca ile ateş etmeye başladı. Göğsüne ve başına 12 mermi isabet eden Ayhan Fidanboy kanlar içinde yere yığıldı. Adra Fidan, eşinin vurulduğunu balkondan gördü. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından talihsiz adamı hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Cinayetin ardından Necmettin But, suç aleti silah ile kaçtı. Jandarma timleri kaçan katili yakalamak için operasyon başlattı. Gidebileceği tüm noktaları tuttu. Cinayet zanlısı But'un 2004 yılında aşkına karşılık vermediği gerekçesi ile Adana'da İngilizce öğretmeni Bahar Doğan'ı soksa ortasında öldürdüğü ve 12 yıl hapis yattığı ortaya çıktı.Ağabeyi'nin cenazesini Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan almaya gelen depremzede Ömer Fidanboy yaşananlara isyan etti. Necmettin But'a ağabeyi Ayhan Fidanboy'un sahip çıktığını da belirten Ömer Fidanboy, 'Bu kişi daha önceden cinayet işlemiş. Avsallar Mahallesi'nde ona bütün bina sahip çıkmış. Ancak o binadaki bir kişinin kızına karşılıksız aşk duymuş. Etrafa rahatsızlık verince binadan çıkartılmış. Katil ağabeyimi arayıp telefonla tehdit etmiş. Tehdidin ardından ağabeyim yengemi dikkatli olması konusunda uyarmış. Ancak katil gelip ağabeyimi öldürdü. Yengem yaşananların ardından komaya girdi' diye konuştu. Ayhan Fidanboy'un cenazesi toprağa verilmek üzere Hatay'a götürüldü.