15 yıl saklanan katil Türkiye’ye döndü: Görkemli bir düğünle evlendi!

İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan Murat Şengöçen ile Zuhal Şengöçen'in üç çocuğundan biri olan Burak Şengöçen liseyi yeni bitirmiş ve askere gitmeye hazırlanıyordu. Talihsiz genç, 24 Eylül 2004 tarihinde kız arkadaşı N.T.'yi de yanına alarak Yeşilköy'de bir kafeye maç izlemeye gitti.O sırada N. T.'nin eski erkek arkadaşı Fatih Yavuz ve arkadaşları da oradaydı. Bir süre sonra 4 genç Burak Şengöçen'i dışarı çağırdı. Şengöçen, tanımadığı 4 gençle bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü.(Öldürülen Burak Şengöçen)Olayda kasığından ve karnından bıçaklanan Burak Şengöçen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.(Ünlü avukat Fikret Aslan oğlu Serhat Aslan)Fatih Yavuz, Ferhat Günay ve Fırat Çağrı Yıldırım yakalanırken, cinayetin 1'nci dereceden zanlısı olarak görülen ve bir dönem Anavatan Partisi'nde belediye başkanlığına aday olan ünlü avukat Fikret Aslan'ın hukuk öğrencisi oğlu Serhat Aslan kayıplara karıştı. 4 yıl süren davada Fırat Çağrı Yıldırım beraat ederken, Fatih Yavuz ve Ferhat Günay ölümle biten kavgaya karışmak suçundan 9 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. Firari sanık Serhat Aslan'ın ise Londra'da lüks bir hayat içinde yaşadığı ortaya çıktı.(Serhat Aslan İngiltere'de görüntülendi)Cinayet yıllarca gündemden düşmezken, hakkında "kırmızı bülten"le yakalama kararı çıkartılan Aslan'a hiçbir zaman ulaşılamadı. Acılı ailenin adalet arayışı sonuç vermedi ve dosya 2020 yılında zaman aşımına uğradı.Aslan'ın davanın zaman aşımına uğramasının ardından Türkiye'ye döndüğü ve geçtiğimiz Temmuz ayında Çanakkale'nin Bozcaada İlçesi'nde görkemli bir törenle dünya evine girdiği ortaya çıktı. CHP'li Bozcaada belediye başkanı Hakan' Can'ın kıydığı nikahta katil zanlısı Aslan, yaşamını S.T. ile birleştirdi. Nikaha Çanakkaleli siyasetçiler başta olmak üzere iş dünyasının tanınan isimleri bir araya geldi.(CHP'li Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can'ın kıydığı nikaha birçok tanınmış siyasetçi katıldı)"Bir gün bile cezaevinde yatmalıydı"Düğün haberini görünce bir kez daha yıkıldığını söyleyen acılı baba Murat Şengöçen, "Hergün ölüyorduk, bu haberle bir kez daha öldük. 20 yıldır evlat acısı yaşıyorum, acım geçmedi ve ölene kadar da bu acı benimle. Bu nasıl bir adalet anlamış değil.Benim oğlum mezarda ve oğlumu öldüren bu kişi bir gün olsun bile tutuklanmadı. Düğün yapıp hayatına devam ediyor. Size soruyorum, bunu hangi vicdan kabul eder?" dedi.(Türkiye'nin gündemine "Hubble Bubble " cinayeti olarak düşen olay da Burak Şengöçen'in babası Murat Şengöçen oğlunun katilinin yaklanması için eylem yapmıştı)