Geçmiş vaatleri sorulunca yine çuvalladı! Bir ‘Hatırlamıyorum’ vakası daha!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında verdiği vaatlerini yine unuttu. Geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında verdiği vaatler için "hatırlamıyorum" çıkışında bulunan İmamoğlu bugün ise konuk olduğu YouTube kanalında benzer sözler sarf etti. İstanbul'un depreme hazır olup olmadığına ilişkin soruya ise İmamoğlu, "5 yılda nasıl hazırlayayım, mümkün değil." yanıtını verdi.

CHP İBB Başkanı ve başkan adayı Ekrem İmamoğlu, bir Youtube kanalına konuk oldu. 2019 yılında verdiği söz ve vaatleri sorulan İmamoğlu yine hatırlamadığını dile getirdi. İstanbul'daki metroyu 2 katına çıkaracağına ilişkin vaadi hatırlatılan İmamoğlu, 'Ben ne dediğimi kelime kelime nereden bileyim' dedi. İmamoğlu, Boğaz geçidi Hızray vaadi için ise '5 yılda yetişmezdi, yetişmedi de zaten' değerlendirmesinde bulundu.İmamoğlu, 'Denizaltı ile kent içi yolculuk' sözü için ise 'Onu hatırlamıyorum' ifadesini kullandı. 'İçiniz rahat mı, İstanbul'u son 5 yılda depreme hazırladınız mı?' sorusuna ise İmamoğlu, '5 yılda nasıl hazırlayayım, mümkün değil.' yanıtını verdi.İmamoğlu 2019 seçimleri öncesinde reklamlarda da kullandığı ve 'Evlilik desteği' diyerek sunduğu haftada bir gün yuva kuran gençlere sosyal tesislerde ücretsiz düğün vaadi hakkında ilginç bir karşılık vermişti. İmamoğlu katıldığı bir TV canlı yayınında söz konusu vaadiyle ilgili gelen 'İhtiyaç sahibi çiftlere haftada 1 ücretsiz düğün, böyle bir vaadiniz var mıydı?' sorusuna 'Hatırlamıyorum.' cevabını vermişti.