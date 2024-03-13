Terör örgütünü bitirecek planın detayları belli oldu... Büyük darbe vurulacak!

Irak'ın kuzeyindeki PKK terörünü bitirecek planın detayları belli oldu. Türkiye, Irak'a Ortak Harekat Merkezi kurulmasını teklif etmişti. Merkez için harekatın iyi koordine edileceği güvenli nokta tespit edilecek. İki heyet, PKK'nın bulunduğu alanların tespitini ve harekat planını yapacak. Öncelik Kandil, Sincar, Mahmur, Süleymaniye ve Gara'da.Türkiye, sınır güvenliği ve bölgenin terörden temizlenmesi için Irak'a Ortak Harekat Merkezi kurulmasını teklif etti. İki yıl önce gündeme getirilen teklifin önümüzdeki günlerde Bağdat'a yinelenmesi bekleniyor. Türkiye, sınır güvenliğini sağlamak için Irak ile diplomasi trafiğine devam ediyor. Geçtiğimiz şubat ayında Irak'ta temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, önümüzdeki günlerde yeniden Irak'a gidecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da seçimlerin ardından Irak'a giderek muhataplarıyla görüşecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak hükümeti ile Ortak Harekat Merkezi kurulacağını söyledi. Bu kapsamda Irak ile kurulması planlanan Ortak Harekat Merkezi'nin şöyle çalışması planlanıyor:Türkiye ile Irak hükümeti heyetleri bir araya gelerek hem masada hem de sahada Irak kuzeyinde PKK'nın bulunduğu ve kontrol ettiği alanların tespitini yapacak. Terör örgütü PKK'nın bu bölgeden nasıl temizleneceği, örgütün nasıl etkisiz hale getirilebileceğinin planı yapılacak. Irak'ta terör örgütü PKK'nın kontrolünde olan başta Kandil, Sincar, Mahmur, Süleymaniye ve Gara bölgelerindeki kontrol noktaları öncelikli olacak.Sahada PKK'nın bulunduğu noktalar tespit edildikten sonra bu alanlara yapılacak harekatın planlaması yapılacak. İki ülke arasında istihbarat iş birliği, lojistik ve eğitim desteği başta olmak üzere birlikte atılabilecek adımlar gözden geçirilecek. Bu merkezde yapılması planlanan ortak harekatın koordinesi, harekat alanında kullanılacak olan mevcut askeri kapasitesi belirlenecek. Silah sistemlerinin koordinasyonu, manevra ve harekat kabiliyetlerinin harekat alanında etkin bir şekilde kullanılması planlanacak.Ortak Harekat Merkezi'nin kurulması için de harekatı kontrol edebilecek bir alan seçilmesi planlanıyor. Irak Ordusu ile birlikte yapılacak harekatı en iyi koordine edecek, emniyetli ve güvenlikli bir bölge belirlenecek. Harekatı en iyi sevk ve idare edilecek bu alanın aynı zamanda ateş destek vasıtaları ile manevra birliklerinin koordinasyonu açısından da stratejik bir alanda olması bekleniyor.Ayrıca 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen harekatların Irak güvenlik birimleri ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştiği vurgulandı. Pençe-Kilit Harekat bölgesinin sınırları içerisinde yapılan toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken, Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirlerin de görüşüldüğü kaydedildi.Şanlıurfa'da, Suriye sınırından yurda girmeye çalışan PKK/PYD mensubu 2 terörist yakalandı. İki teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı. Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen 2 teröristi sınır hattında yakaladı. Teröristler hakkında adli işlem başlatıldı.