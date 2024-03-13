Para skandalı CHP'lileri gerdi! 'Stüdyoyu terk ederim'

Kamuoyunun gündeminde CHP'li İBB yönetiminin skandal para sayma görüntüleri var...İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler soruşturma konusu oldu.Görüntülerde, balyalar halinde masaya dizilen milyonlarca lira, çevresindeki kişiler tarafından tasnif edilerek etiketleniyor ve siyah seyahat valizlerine yerleştiriliyor. Konu yargıya taşınırken tartışma programlarının da ayrıntılarıyla üzerinde durduğu bir mesele oldu.Konusu açıldı CHP'liler gerildi!Bu kapsamda tv100'de yayınlanan Başak Şengül'ün sunduğu programda konu masaya yatırıldı. Olayın ayrıntıları yorumlanırken konuklardan CHP'li Dursun Çiçek tepki gösterdi. Çiçek, konunun konuşulmasından rahatsızlık duyarak yayını terk etmek istedi.'Konuyu değiştirecekseniz kalıyorum'Farklı bir konu konuşulmasını isteyen Dursun Çiçek, şöyle konuştu:'Bakın 2 saattir bunu konuşuyoruz. Yarghıda olan bir konu. Zaten kimse üzerini örtmüyor. Bütün deliller ismi geçenler sorgulanıyor. Başka bir konu konuşalım. Ben bu konudan sıkıldım müsaade istiyorum. Konuyu değiştirecekseniz kalıyorum' ifadelerini kullandı.