Diş hekimi Mustafa Kalaycı cinayeti: Karısı ve spor hocasının yaptıkları kan dondurdu!

Antalya'nın Gazipaşa'da İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında 7 Ocak tarihinde Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'ya ulaşamayan yakınları, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı açan olmayınca çilingirden yardım istedi. Çilingir yardımıyla içeri giren polis, Kalaycı'yı başından silahla vurulmuş halde ölü olarak buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kalaycı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Evde inceleme yapan ekipler olayın ilk bakışta intihar gibi gözükmesine rağmen Mustafa Kalaycı'nın ölümünde şüpheli noktalar tespit etti. Gelişmelerin ardından dosya Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne devredildi. Uzman ekipler yaptıkları titiz çalışmada Mustafa Kalaycı'nın intihar etmediğini cinayete kurban gittiğini belirledi. Olayın ardından kapının dışarıdan kilitlendiği tespit eden ekipler, Kalaycı'nın en yakınındaki şüpheli kişilerle ilgili teknik ve fiziki takip başlattı.Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin 2 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından operasyon kararı aldı. Savcının gözaltı talimatının ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri 8 Mart tarihinde Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'nın eşi Ayşegül Kalaycı, spor hocası Mehmet Kırıcı ve F.U.'yu gözaltına aldı. Emniyette 3 günlük sorgusunun ardından 11 Mart günü 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından F.U. serbest bırakıldı.Emniyette susma hakkını kullanan Ayşegül Kalaycı adliyede; eşini Mehmet Kırıcı'nın öldürdüğünü söylememesi dikkat çekti. Ayşegül Kırıcı ayrıca ifadesinde eşinin ölümünde en küçük bir katkısının olmadığını tekrarladı ve kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Savcılık sorgusu ve nöbetçi mahkemede yapılan yargılamada ise Mehmet Kırıcı'nın 7 Ocak tarihinde güvenlik kamerasına yakalanmamak için apartmana girerken binanın elektriğini komple kestiği; çıkarken de elektriği açtığı ortaya çıktı. Mehmet Kırıcı ise emniyette, savcılıkta ve nöbetçi mahkemede kendine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.Her iki sanıkta savcılıkta ve nöbetçi mahkemede kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği gözlendi. Sulh Ceza Hakimliği 7 Şubat tarihinde evinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulunan Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'nın eşi Ayşegül Kalaycı ve ilçede Beden Eğitimi Öğretmeni olan Mehmet Kırıcı'nın tutuklanmasına karar verdi. İki sanıkta kararın ardından büyük şok yaşadı.Olay, 7 Ocak'ta Gazipaşa ilçesi İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında yaşandı. Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'ya ulaşamayan yakınları, polis ekiplerine haber verdi.Diş hekimi Mustafa Kalaycı cinayeti: Karısı ve spor hocasının yaptıkları kan dondurdu!Kalaycı'nın yaşadığı binaya gelen polis, kapıyı açan olmayınca çilingirden yardım istedi. Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri, Kalaycı'yı başından silahla vurulmuş halde ölü olarak buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kalaycı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.