Türkiye, Irak ile sınır hattının güvenliğini görüştü

Türkiye ile Irak, iki ülke hattındaki sınır güvenliğinin artırılmasına yönelik görüşmelere devam ediyor.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde icra ettiği harekatlar, Irak güvenlik birimleri ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştiriliyor.İki ülkenin askeri yetkilileri arasındaki görüş alışverişi artırıldı.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu kapsamda 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyetin, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı yaptığını duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, toplantının Pençe-Kilit Harekat bölgesinin sınırları içerisinde Iraklı yerel yetkililerle gerçekleştirildiği belirtildi.Toplantıda ele alınan konularla ilgili yapılan açıklamada şu bilgi paylaşıldı:Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken, Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler de görüşüldü.Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, 'PKK'nın Türkiye'de sorun olduğu doğru ama Irak için de sorun.' demişti.Hüseyin, 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı açıklamada, Türkiye ile Irak arasında aralık ayında terör örgütü PKK ve güvenlik sorunlarının konuşulduğu toplantıda bir sonraki toplantıya sunulmak üzere iki bildiri hazırlamaya karar verildiğini söylemişti.'Irak tarafı güvenlik, sınır güvenliği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güvenliğiyle ilgili belgeyi şimdiden hazırladı.' diyen Hüseyin, şöyle demişti:Gelecek ay Bağdat'ta buluşmayı, bu belgeleri tartışabilmeyi ve bu iki belgeye dayanarak bir plan geliştirmeyi ümit ediyoruz.