Putin’den dikkat çeken Karadeniz hamlesi: Bir numaralı komutan görevden alındı!

Ukrayna Savaşı'nda ikinci yıl geride kalırken Karadeniz'de tansiyon düşmüyor. Rusya'nın Karadeniz Filosu'na ait devriye gemisinin Kırım açıklarında vurulmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den flaş bir hamle geldi.İki Rus haber kaynağı, Mayıs 2019'dan Rus donanmasının başkomutanı olan Amiral Nikolai Yevmenov'un görevden alındığını ve yerine Amiral Alexander Moiseev'in getirildiğini bildirdi.Kremlin'e bağlı ve Moskova merkezli bağımsız bir gazete olan Izvestia ve St. Petersburg haber ajansı Fontaka, St. Petersburg merkezli Rus donanmasının tepesindeki komuta değişikliğinin doğrulandığını iddia ederken henüz Kremlin'den herhangi bir açıklama gelmedi.Rus donanması, savaş sırasında daha küçük olan Ukrayna donanmasını yenemediği için ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Rusya, Ukrayna'nın insansız hava aracı ve füze saldırılarıyla birçok savaş gemisi ve denizaltının imha edilmesinin ardından işgal altındaki Kırım yarımadasından neredeyse çekildi ve Karadeniz'e yaklaşık 380 mil uzakta Karadeniz filosu için yeni bir üs inşa etmeye başladı.Bu hafta Ukrayna istihbaratı, insansız hava araçlarından birinin bir Rus devriyesine çarpıp batırdığını ve yedi denizcinin öldüğünü bildirdi. Rusya'dan gelen kararın doğru olması durumunda savaşın başlamasından bu yana üçüncü kez Karadeniz Filosu komutanı görevden alındı.