  • USD: 31,94 - 32,00
  • EURO: 34,94 - 35,01
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ekleme: 11.03.2024 - 11:39 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.