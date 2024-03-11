CHP'de skandallar bitmek bilmiyor! İBB'deki kirli para görüntüleri ortaya çıktı

Seçimlere sayılı günler kala partiler hazırlıklarını sürdürürken; CHP parti içindeki skandallarla anılıyor...Son olarak geçtiğimiz günlerde, İBB'nin mevcut Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, bavullar dolusu parayı paketlerken görüntülenmesi, kamuoyunun gündemine oturdu.Kurultay paralarıPara görüntülerinin ise genel seçimler sonrası CHP'deki olaylı kurultay sürecinde yaşandığı iddia edildi...CHP'deki o dönemki kurultayda da Ekrem İmamoğlu'nun destekçileri tarafından Özgür Özel'e oy verilmesi karşılığında delegelere para teklif edildiği ortaya çıkmıştı.Görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkmasında ise CHP eski Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin etkili olduğu konuşuluyor.Türkiye'nin konuştuğu bu olayda İBB ve Ekrem İmamoğlu tarafından herhangi bir açıklama ya da yalanma yapılmazken, parti içerisinde bu görüntülerin nasıl yankılanacağı merak ediliyor.