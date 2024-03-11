Cem Yılmaz'dan Ramazanın ilk gecesi tepki çeken paylaşım!
Komedyen Cem Yılmaz, Ramazan ayının ilk gecesinde sosyal medya hesabından rakı fotoğrafı paylaşarak tepki çekti.
İlk sahura kalktığımız bu gecede, komedyen Cem Yılmaz'dan tepki çeken bir paylaşım geldi.
RAMAZAN'IN İLK GECESİ RAKI FOTOĞRAFI PAYLAŞTI
Yılmaz, kişisel Instagram hesabından, masasındaki bir şişe rakı ile tuttuğu kadehi paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede yüzlerce tepki yorumu aldı.
Yılmaz'ın bu paylaşımı birçok kullanıcı tarafından Ramazan ayının manevi atmosferine saygısızlık olarak görüldü ve eleştirildi.
İşte Cem Yılmaz'ın o paylaşımı: