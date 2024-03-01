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Beyaz Gazete
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Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ekleme: 1.03.2024 - 11:59 Güncelleme: 1.03.2024 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldüMilli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde mücadeleye ara vermeden devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!

Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü