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Beyaz Gazete
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Kayseri'de köpek saldırısı! Çocuğu başından ısırdı

Melikgazi ilçesinde köpeğin başından ısırdığı çocuk ağır yaralandı.

Ekleme: 1.03.2024 - 12:45 Güncelleme: 1.03.2024 - 12:51 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de köpek saldırısı! Çocuğu başından ısırdıKayseri'de korkunç bir köpek saldırısı yaşandı.

Melikgazi İlçesi'ne bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bağlı köpeğin yanına giden 7 yaşındaki Yakup A.'ya köpek saldırdı.

Başından ağır yaralandı

Talihsiz çocuk köpeğin başından ısırması sonucu ağır yaralanırken, ailesinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk tedavisinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Yakup A., tedavi altına alındı.

Ekipler köpeğe el koydu

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırgan köpek de belediye ekipleri tarafından götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de köpek saldırısı! Çocuğu başından ısırdı