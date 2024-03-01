İsrail hükümet sözcüsü sivil katliamını doğruladı! Öldürülen siviller için skandal sözler

İsrail ordusu, dün Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 112 Filistinli hayatını kaybetmiş, 760 Filistinli yaralanmıştı.Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının 'kasıtlı ve planlı' olduğu vurgulanarak, 'İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü.' ifadeleri kullanılmıştı.İsrail güvenlik kaynakları, yaptıkları açıklamada, yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin, bu araçların geçişini sağlayan İsrail askerlerine 'tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını' savunurken, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etmişti.Kaynaklar, olayın soruşturulduğunu aktarırken, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 'Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı' iddia edilmişti.İnsanlık dışı olayın yankıları sürerken İsrail hükümet sözcüsünden itiraf niteliğinde paylaşımlar geldi.'Kan iftirası. Bu zavallı insanlar izdihamda ezildikleri ve bazı durumlarda dışarı çıkmaya çalışırken Gazzeli kamyon şoförleri tarafından ezildikleri için öldürüldüler. Ama devam edin, İsrail'i suçlayın.'İsrail hükümet sözcüsü Eylon Levy, Gazze'nin kuzeyindeki katliam ile ilgili İsrail ordusunun aç sivillere ateş açtığını kabul etti.Levy, 'Yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin, araçların geçişini sağlayan İsrail askerlerine 'tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığı'nı iddia ettiİtiraf paylaşımının hemen ardından bu paylaşımını silen Levy, sivilleri izdihamda birbirlerini öldürmekle suçlayan iddialarını tekrarladı.