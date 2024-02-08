Sürenin dolmasına saatler kaldı: Türkiye düşmanı senatörden F-16 itirazı!

Ne var ki Paul'un bu adımının, Türkiye'ye F-16 satışının önünde önemli bir engel oluşturması beklenmiyor. ABD Kongresi, yabancı bir ülkeye silah satışını engelleyebilse de bunun için hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'dan aksi yönde karar çıkması gerekiyor.Ne var ki Paul'un bu adımının, Türkiye'ye F-16 satışının önünde önemli bir engel oluşturması beklenmiyor. ABD Kongresi, yabancı bir ülkeye silah satışını engelleyebilse de bunun için hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'dan aksi yönde karar çıkması gerekiyor.Anlaşmanın iptal olması için Dış İlişkiler Komisyonu'nda bulunan diğer senatörlerin, itiraz tasarısına destek vermesi gerekiyor. Eski Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Türkiye'ye düşmanlığıyla bilinse de komisyonun yeni başkanı Ben Cardin, Türkiye'ye F-16 satışına onay veren bir isim. Bunun yanı sıra Türkiye'ye F-16 satışına, Temsilciler Meclisi'nin ilgili komisyonundan da bir itiraz gelmedi.Biden yönetimi, 25 Ocak'ta Kongre'ye satış için bildirimde bulunmuştu. İtiraz için 15 günlük süre yarın günü doluyor. Bir gün içinde de Türkiye'ye F-16 satışını engelleyecek önemli bir adımın Kongre'den gelmesi beklenmiyor.