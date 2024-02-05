Erzurum'da yoğun kar: 25 yol ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışı nedeniyle 25 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı.

Erzurum'da aralıklarla görülen kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.Kırsaldaki 25 mahallenin yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.