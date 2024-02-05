Bakan Kacır: 55 milyar liranın üzerinde yatırımı harekete geçirdik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti'nin açılış törenine katıldı. Bakan Kacır, 'Kritik ve stratejik olarak belirlediğimiz ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık bilişim teknolojilerinde yerlileştirme hamlemize hız verdik. Sadece geçtiğimiz yıl sağlık sektöründe 315 yatırıma teşvik belgesi düzenleyerek 55 milyar liranın üzerinde yatırımı harekete geçirdik. Yaklaşık 9 bin nitelikli istihdamın önünü açtık.' dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'nde kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti'nin açılış törenine katıldı. Bakan Kacır, açılışta yaptığı konuşmasının ardından Teknokent'te araştırma ve üretim yapılan laboratuvarları gezerek incelemelerde bulundu. Açılışa Sağlık Bakanı Yardımcısı Doç.Dr. Şuayıp Birinci, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı katıldı. Bakan Kacır'a Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın eşlik etti.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuşmasında, 'Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sağlıkta dönüşüm ve inovasyona öncülük etme hedefiyle AR-GE ve yenilikçilik faaliyetlerine büyük önem veriyor, sağlık teknolojileri alanında milli kapasitemizi artırmak için canla başla ekip arkadaşlarımızla birlikte gayret gösteriyoruz. Kritik ve stratejik olarak belirlediğimiz ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık bilişim teknolojilerinde yerlileştirme hamlemize hız verdik. Sadece geçtiğimiz yıl sağlık sektöründe 315 yatırıma teşvik belgesi düzenleyerek 55 milyar liranın üzerinde yatırımı harekete geçirdik. Ve yaklaşık 9 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. Katma değerli üretimi teşvik etmek ve cari açığı azaltmak üzere hayata geçirdiğimiz teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı kapsamında biyobenzer ilaçlardan kanser ve otoimmün ilaçlara. Ortopedik cihazlar ve protezlerden yenilikçi eş değer ilaçlara kadar toplam büyüklüğü 22 milyar lirayı geçen 56 yatırım projesini destekliyoruz.' dedi.Konuşmasına devam eden Kacır, 'TÜBİTAK destek programlarımızda AR-GE ve yenilik konu başlıkları altında sağlık sektöründe pek çok alanda çalışmalara öncelik veriyoruz. TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 22 yılda sağlık alanında 9 binden fazla projeye ve 15 binden fazla kişiye 40 milyar lira destek sağladık. Bugün sağlık alanında akredite ettiğimiz 68 AR-GE merkezinde 2 bine yakın araştırma geliştirme projesi yürütülüyor. Tabii sağlık teknolojilerinde önümüzdeki dönemde nitelikli AR-GE çalışmalarına imza atarak yeni nesil sağlık çözümleri geliştirmemiz için üniversitelerimizin akademik potansiyeli, insan kaynağı ve altyapısını girişimcilik kültürüyle buluşturmamız, disiplinler arası iş birliğini teşvik edebilmemiz için çok önemli. Teknoparklarımız bu açıdan sağlık alanında yüksek düzeyde ve nitelikli AR-GE projelerinin somut ürün ve hizmetlere dönüşmesinde öncü rol üstleniyor. ' diye konuştu.'Bugüne dek Teknopark'larımızda 2 binden fazla teknoloji girişiminin sağlık teknolojileri alanında 15 binden fazla AR-GE projesine destek verdik' diyen Kacır, 'Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Sağlık Teknokent ile geçmişi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'ye uzanan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin bilimsel araştırma yetkinliklerini AR-GE firmaları ve sanayicilerimizle buluşturuyor olacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin 4 binin üzerinde akademisyenine, 40 binden fazla öğrencisine , 64 afiliye hastanesinde görev alan tüm sağlık uzmanlarına ve çalışanlarına geliştirdikleri yenilikçi ürün ve hizmetleri ticarileştirebilmeleri için platform sunuyor olacağız. 5700 metrekare alana sahip Teknoparkımız girişimlerimizin fikirden ürüne, üründen küresel pazarlara yolculuğunu kısaltarak sağlık teknolojileri alanında yetkinliklerimize güç katacak. Dünyada bugün 120'nin üzerinde milyar dolar değeri aşan sağlık teknolojileri girişimi var. Ülkemiz teknoloji ekosistemi bugüne kadar milyar dolar değerlemeyi aşan 7 teknoloji girişimi bizim ifademizle 7 Turcorn çıkardı. Şimdi inşallah sıra bir sonraki Türk teknoloji girişiminin milyar dolar değeri aşan Türk teknoloji girişiminin sağlık alanında çıkması. Ben inanıyorum ki burada kurduğumuz altyapı önümüzdeki yıllarda sağlık alanında nice teknoloji girişimine ev sahipliği yapacak.' şeklinde konuştu.