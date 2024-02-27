Kombini sosyal medyada olay oldu!

2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düşen 28 yaşındaki Feyza Civelek, zayıflayınca değişimiyle de adından söz ettirmişti.Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi popüler dizilerle tanınan genç oyuncu, şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nilay karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Civelek, önceki akşam bir ödül törenine katıldı. Geceden ödülle dönen Feyza Civelek'in kombini ise sosyal medyanın diline düştü.Ünlü oyuncu, parlak elbisesi, çorapları, eldivenleri ve spor ayakkabısıyla sosyal medyanın diline düştü. Civelek'in tarzına yorum yağdı. Civelek'in giydiği aynı elbiseyi daha önce Hadise giymişti. Hadise'ye takipçilerinden beğeni yağmıştı.Daha önce verdiği bir röportajda zayıflama sırrını açıklayan Civelek, 'Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim.' demişti.