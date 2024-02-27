Kadıköy'de şüpheli ölüm! Birden yere yığıldı...

Dün gece saatlerinde Kadıköy'de şüpheli bir ölüm meydana geldi. Kimliği açıklanmayan 50'li yaşlarında bir adam bilinmeyen bir nedenle yere yığıldı. İhbar üzerine olay geline gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Dün gece saatlerinde Kadıköy - Rıhtım Caddesinde meydana gelen olayda, 50'li yaşlarındaki bir adam hayatını kaybetti. Vatandaşlar bir adamın yürümekte zorluk çektiğini fark edince yardım için yanına gitti.Vatandaşların yanında aniden yeri yığılan adam için 112 sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İhbar üzerinde olay yerine intikal eden güvenlik güçleri güvenlik şeridi oluştururken, sağlık ekipleri de yere yığılan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.Ölen kişinin kimliği ve ölüm sebebi henüz açıklanmadı.