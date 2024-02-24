İşte CHP-DEM parti ittifakının kanıtı! İmamoğlu'nun mitinginde 'DEM' bayrakları sallandı

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından krizlerle boğuşan CHP'de 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesi de sular durulmuyor. Aday belirleme sürecinde Ekrem İmamoğlu'nun dayattığı isimlere karşı çıkan Özgür Özel, 'Millet İttfakı' adı altında toplanan muhalefet partilerinden de beklediği desteği göremedi.Son olarak Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti'nin kapısını çalan Özel, DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' adı altında kirli bir ittifaka soyundu. Bu kapsamda ilk adım olarak CHP, Esenyurt adayını değiştirdi. Ali Gökmen'in yerine sözde 'Kürdistan' çıkışları ile bilinen Ahmet Özer aday gösterildi.DEM Parti ise İstanbul'un 22 ilçesinde aday göstermeme kararı aldı.Özellikle İstanbul merkezli kurulan Kandil destekli ittifakın en net kanıtlarından biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde görüldü.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe'deki mitinginde DEM Parti bayrakları da vardı. DEM Parti bayrakları sallandı, zafer işaretleri yapıldı.Böylelikle CHP ile DEM arasındaki yerelde iş birliği bir kez daha ortaya çıkmış oldu.Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy ve Sancaktepe'de vatandaşların tepkisiyle karşılandı.Sancaktepe'de esnaf Ümit Demirhas Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosunun ne zaman açılacağını sordu.İmamoğlu'nun, '20 gün sonra' cevabını vermesi üzerine Demirhas, '5 senedir yapamadınız. Seçim dönemine mi denk getirdiniz' diye sitemde bulundu. Başka bir vatandaş ise yollardaki çukurlardan yakındı.