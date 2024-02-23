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23 ilde FETÖ'ye yönelik 'KISKAÇ-8' Operasyonu: 61 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'KISKAÇ-8' operasyonlarında 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

23 ilde FETÖ'ye yönelik 'KISKAÇ-8' Operasyonu: 61 şüpheli yakalandı
Ekleme: 23.02.2024 - 12:50 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:54 / Editör: Ozge Selin
23 ilde FETÖ'ye yönelik 'KISKAÇ-8' Operasyonu: 61 şüpheli yakalandı
Emniyet güçlerinden terör örgütlerine darbe üstüne darbe!

Son olarak 23 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak ‘KISKAÇ-8’ operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyona ilişkin duyuruyu yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

FETÖ'ye bir darbe daha: 61 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye diğer terör örgütlerine karşı net bir mesaj veren Yerlikaya, “FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Amasya, Ankara, Aydın, Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Erzurum, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muğla, Sakarya ve Zonguldak’ta FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen 'KISKAÇ-8' operasyonlarında şüphelilerin, örgütün sözde 'askeri mahrem yapılanması' ve 'emniyet mahrem yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile operasyonel hatlar üzerinden irtibatlı oldukları ve kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, örgütün 'Gaybubet Evi' olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklanan, örgüt koordinesinde KPSS çalışma evlerinde sınavlara hazırlanan ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan toplam 61 şüpheli yakalandı"
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