Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzarın ise; genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Bölge bölge hava durumu:Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 13°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 11°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 12°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 13°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 10°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 16°CParçalı bulutluİZMİR °C, 16°CParçalı bulutluMANİSA °C, 17°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlıHATAY °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlıMERSİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun yer yer yağmur, kuzeydoğusunun karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 10°CParçalı ve çok bulutluÇANKIRI °C, 13°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmurluParçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 9°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 14°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 9°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 9°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis ile yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurluSAMSUN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurluTOKAT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluTRABZON °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluVAN °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı