Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler kapsamında düzenlediği miting turuna Denizli'de devam ediyor. Başkan Erdoğan coşkulu kalabalığa hitap ediyor.Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:'Denizli'ye gelip sizlerle kucaklaşmayınca canımız sıkılıyor. Sizlerle gurur duyuyoruz. Yaklaşık 10 aylık bir hasretin ardından bugün yine sizlerle beraberiz. Öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Denizli'den en az yüzde 50'nin üzerinde oy bekliyoruz. Buna hazır mıyız? Buna var mıyız? 31 Mart2ta bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz.Eksiklerimizi tamamlayacağız. Ülkemize dair hayallerimizi ve hedeflerimizi çok daha etkili şekilde anlatmaya gayret edeceğiz. Muhalefetten umudunu kesen insanlarımızı da muhabbetle bağrımıza basacağız. Denizli'de hak ettiğimiz yere mutlaka geleceğiz. Denizli'nin de Türkiye Yüzyılı mücadelemizde bizi yalnız bırakmayacağın kanaatindeyim.'BİRBİRLERİNİN KUYUSUNU KAZIYORLAR'Türkiye Yüzyılının inşası bize nasip olacak. Muhalefetin trajikomik halini görüyorsunuz. Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga içindeler. Horoz dövüşünün bile adabı var. Muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz. Bundan 9 ay önce ülkeyi yönetmekten bahsediyorlardı.Bunların ülkeye eser kazandırmak ve millete hizmet gibi en küçük dertleri yok. Siyasetteki varlık amaçları sadece çıkarlarını korumak. Sadece siyasi kariyer basamaklarını tırmandırmak istiyorlar. Birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar.Doğru yanlış bakmadan her işe karşı çıkanın hali yalancı çobanın işine benzer. Elbette biz kimin ne yaptığına ne söylediğine aldırmadan sadece kendi işimize bakıyoruz.Ülkemizi 2023 hedefleriyle biz buluşturduk. Türkiye Yüzyılı'na da biz kavuşturacağız. Önümüzdeki seçimleri bu anlayışla şehirleri Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak ilk adım olarak görüyorsunuz.Alanda bugün 75 bin kişi var. Denizli bugün coşmuş gayrı. İşte benim gönlümün sultanı Denizli bu. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli ayaklarından biri savunma sanayi, ve teknolojide ülkemizi en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu alanda kendimizi sürekli değiştiriyoruz. Sadece son 1 sene içinde onlarca projeyi resmen hizmete aldık.Artık her şey bizim. Kendimiz üretiyoruz. İhtiyacımız olan silahların tamamını kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz. Dost ve kardeş ülkelere de ihraç edebiliyoruz.Kendi savaş gemisini yapan dünyadaki 10 ülkeden biriyiz. Silah sistemlerinden radarlara kadar birçok teknolojiyi de yine biz geliştiriyoruz. İHA, SİHA, AKINCI... En son KAAN'ımız çıktı. Çok önemli bir adımımız daha var. Uzaya astronotumuzu gönderdik. Bir de kızılelma... ANKA-32ün de hizmete girmesiyle bu alanda çığır açtık, çığır açıyoruz. KAAN'ımızı da gökle buluşturduk. 5. nesil savaş uçağımızın ardından KAAN, dünkü testle çok kritik bir eşiği daha aştı. 2028 sonunda KAAN'ın hava kuvvetlerine katılmasını planlıyoruz.Kalorifer peteği, süpürge sapı dediler. Akılları sıra dalga geçtiler. Biz bunlara kulak asmayacağız.Şimdi Ankara'da bir apartman dairesi tutmuşlar orada siyaset yapıyorlar. Bunlar milletle aynı yolda yürümeyi öğrenemediler.40 bine yakın deprem konutunu sahiplerine teslim ettik. Devletin imkanları milletimize seferber. Birileri gibi boşa atıp dolu tutmuyoruz. Hizmetlerimizin alt yapısını hazırlayıp size sunuyoruz.2024 yılı için asgari ücretlilerimize, emeklilerimize, kamu görevlilerimize enflasyonun üzerinde zam yaptık. Bu yılın sonuna Enflasyonun hızla düşmeye başlamasıyla daha rahat nefes alacağız. Ekonomi başta olmak üzere her alanda hedeflerimize ulaşacağız. Hedeflerimiz için çalışıyoruz.Verdiğimiz her sözün önce altyapısını kuruyor, sonra da size taahhüdümüzü belirtiyoruz. Denizliye bugüne kadar 110 milyar dolar yatırım yaptık. 4 280 adet yeni derslik inşa ettik. 63 spor tesisi kazandırdık. İhtiyaç sahibi insanlarımıza 4.3 milyar TL kaynakla destek olduk. TOKİ vasıtasıyla 11 bin 495 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 1911 konutun inşası sürüyor. Akbaş barajındaki yatımı içme suyu projesinin bitmesiyle tamamladık.Denizli-Aydın arasındaki ulaşım süresini 1 saate düşüreceğiz.'