UNICEF korkutucu raporu dünyaya duyurdu! Yardım gelmezse çocuklar ölecek

İsrail'in 137 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 29 bin 195'e çıktı. Son 24 saatte yapılan 9 ayrı katliamda 103 kişi daha öldürüldü.Gazze'ye yardım dağıtımını durduran Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'nin kuzeyinde 6 bebekten 1'inin şiddetli yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.Gazze'nin kuzeyine haftalardır yardım ulaştırılamadığı ifade edilen raporda, sığınaklar ve sağlık tesislerinde yürütülen çalışmalarda 2 yaş altı çocukların 6'sından 1'inin şiddetli yetersiz beslenmeyle mücadele ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.Raporda, bunun Gazze'nin kuzeyinde bulunun çocukların yüzde 15.6'sına tekabül ettiği belirtilirken, bu oranın yüzde 3'ünün hayati tehlikeye neden olacak düzeyde aşırı zayıflığa maruz kaldığı ifade edildi.Acilen tedavi edilmemesi halinde söz konusu çocukların tıbbi komplikasyonlarla ve ölme riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısı yapıldı.Refah kenti için de 'Refah'ta 2 yaş altı çocukların yüzde 5'i şiddetli yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor' bilgisi paylaşıldı.Aç, susuz ve zayıf düşen çocukların hastalandığı bildirildi.'Gazze'de 5 yaş altı çocukların yüzde 90'ının en az bir bulaşıcı hastalığı var' bilgisi paylaşılan rapora göre ishal vakaları 23 kat arttı.Gazze'nin kuzeyine ulaşan az miktarda undan faydalanmak isteyen Filistinliler, bölgeye akın etti. Bölgede bulunan İsrail tankları, Filistinlilerin üzerine ateş açtı.Filistinliler açlık ya da ölüm arasında tercih yapmaya zorlanıyor. Bombalardan kurtulanları ise yeni bir yaşam mücadesi bekliyor: Açlık ve susuzluk.Merkezi Roma'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Porgramı'ndan (WFP) yapılan kritik açıklamada, güvenli koşullar oluşana kadar Gazze Şeridi'nin kuzeyine hayat kurtaran gıda dağıtımını durdurma kararı alındığı duyuruldu.WFP, kararın kolay alınmadığını belirterek daha fazla insanın açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi.İsrail kara güçlerinin Gazze'nin kuzeyinde yer alan Ez-Zeytun Mahallesi'ndeki bazı bölgelere yeniden girmesi nedeniyle binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.İsrail'in saldırıları nedeniyle yaklaşık 2.3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1.9 milyon kişi yerinden edildi.Filistinlilerin büyük bir bölümü, İsrail'in saldırıları nedeniyle birçok kez yer değiştirmek zorunda kaldı.Cezayir tarafından sunulan ve Gazze Şeridi'nde acil insani ateşkes talep eden karar tasarısı için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada ABD bir kez daha veto yetkisini kullanarak, karar tasarısının geçmesine engel oldu.Ekimden bu yana ABD, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunulan 3'üncü karar tasarısını veto etmiş oldu.Washington Post gazetesindeki haberde, 'ABD'de uzun süredir devam eden gizli bir başkanlık emri, Amerikalı yetkililerin İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğunu kabul etmesini bile yasakladı' itirafı yer aldı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde 'İsrail sende atom bombası var' diyerek konuyu uluslararası arenada dile getiren ilk lider olmuştu.