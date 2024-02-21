Toprağın altından çıkanlar tüm dünyayı dehşete düşürdü: Sinyal aldıkça kazdılar! Dedektörle bulup çuvallara doldurdular

Sosyal medyaya düşen görüntüler tüm dünyayı dehşet içinde bıraktı. Dedektör ile arayışta olan bir grup, saatler süren arayışın ardından sinyal aldı. Toprağı kazmaya başlayan grup ulaştıkları şey karşısında şoke oldu. Kısa sürede tüm dünyaya yayılan görüntüler görenleri dehşete düşürdü.

Asya bölgesinde çekildiği tahmin edilen görüntüler herkesi şoke etti.Yılan dedektörü ile yuva arayan ekibin toprağın altından çıkardığı yüzlerce yılanı çuvala koyup götürmesi tüm dünyayı dehşete düşürdü.Grup saatlerce süren arayışın ardından aldıkları sinyal sonrası bölgeyi kazmaya başladı.Yaptıkları kazı sonrası sinyal gittikçe daha da hızlandı.Yuvaya ulaşan kişiler yuvadan çıkanları görünce şaşkına döndü.Grup saatlerce süren arayışın ardından aldıkları sinyal sonrası bölgeyi kazmaya başladı.Karşılaştıkları şey yüzlerce yılanın olduğu bir kobra yuvasıydı.Yuvada yüzlerce kobrayla karşılaşan ekip yılanları tek tek ayırarak çuvallara doldurdu..İşte tüm dünyayı dehşete düşüren o anlar.