Kilis'te terör örgütü PKK/YPG şüphelisi tutuklandı
Kilis'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kilis'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu S.D., tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.D.'nin 2018 yılında Suriye'nin Rakka ve Münbiç bölgelerinde silahlı eğitim alıp, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğünü belirledi. Harekete geçen ekipler, Elbeyli ilçesinde düzenlediği operasyonla S.D.'yi yakaladı.
Gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.