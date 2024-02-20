'Ormanın hayaleti' o ilde ortaya çıktı! Gece avlanıp gündüz dinleniyor: Bir anda gözden kayboluyor

Gece avlandığı ve gündüz de dinlendiği için 'ormanın hayaleti' olarak adlandırılan vaşaklar, Ardahan'ın Çataldere köyünde karlı arazide görüntülendi.Utangaç karakteri nedeniyle ormanın hayaleti olarak bilinen vaşak, merkeze bağlı Çataldere köyü halkından Fatih Bilgin tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.Karlı arazide peş peşe dağa tırmanırken görüntülenen vaşaklar, daha sonra gözden kayboldu.Vaşaklar, dünyada ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alıyor.Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için dünyada birinci derece koruma altında bulunan vaşaklar daha önce birkaç ilde daha görüntülendi.Gece avlanıp gündüz dinleniyor. Herkes ondan korkuyor.'Ormanın hayaleti' o ilde ortaya çıktı!