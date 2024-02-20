MİT adım adım izledi! Fransız casuslara operasyon! Türkiye aleyhine propaganda yapan 3 ajan tutuklandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) İsrail, Rus, İran gizli servislerinin Türkiye'deki şebekelerine yönelik başarılı operasyonlar yürütmüştü.MİT'in şimdide de Fransa İstihbarat Servisi'nin (DGSE) ülkemizde faaliyette bulunan 3 kişilik istihbarat hücresini deşifre ettiği bilgisine ulaşıldı.MİT İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı (İKK) ve İstanbul Bölge Başkanlığı'nın aylar süren ortak çalışmaları sonucunda, Türkiye'de Fransız İstihbarat Servisi'ne (DGSE) 1 yıldır casusluk yaptığı belirlenen 3 kişi adım adım izlendi.Elde edilen bilgilere göre; casusluk şebekesinin lideri, kendini kamuoyunda sözde aktivistgazeteci olarak tanıtan ve İstanbul'da yaşayan Suriye uyruklu Ahmed Katie'ydi.Injaz isminde inşaat ve Türk vatandaşlığı alımı için danışmanlık hizmeti veren bir şirketin kurucusu olan Katie, Fransa İstanbul Başkonsolosluğu'ndan ailesi ile birlikte iltica talep etti ancak Fransa Dış İstihbarat Servisi (DGSE), ilticanın kabulü için Katie'ye Türkiye aleyhine askeri ve siyasi casusluk yapmayı teklif etti.Casusluk teklifini kabul eden Katie, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar ile Türkiye'nin göç politikaları hakkında ve Türkiye'yi Avrupa'da zor durumda bırakacak gerçek dışı bilgi ve belgeler temin etti.Katie, talimatları DGSE'nin kontrolündeki Paris merkezli Halep Dostları Topluluğu (Coliectif Amis d'Alep) adlı STK'nın yöneticilerinden aldı. Aralarındaki bağlantıyı tutuklanan isimlerden Hüsam Elnahar sağlıyordu.Elnahar'ın Katie'ye, "Fransa adına çalışırsan iltica başvurun hızlıca sonuçlanır" dediği tespit edildi. Teklifi kabul eden Katie, Eiren, Hüsam, Danyal, Amani adlı şahısların içinde yer aldığı Whatsapp grubu kurdu ve tüm veriler bu Whatsapp grubunda toplanmaya başladı.MERİÇ NEHRİ'NE ATTILAR YALANIKatie, yabancı medya kanalları ile koordineli olarak canlı yayınlar gerçekleştirdi. Türkiye ile Yunanistan sınırında Türk sınır muhafızlarının 55 göçmeni Meriç Nehri'ne attığı, Suriyelilere baskı uygulandığı gibi gerçekleri yansıtmayan bilgilerle kara propaganda yaptığı saptandı. Katie'nin ülkemizde ikamet eden yabancı vatandaşların adreslerine dayalı kişisel biyografik bilgilerini de gizlice temin edip Fransız istihbaratına sızdırdığı belirlendi.Katie, Fransız Dış İstihbarat Servisi DSGE'de görevli "İrene" adlı kadın istihbaratçıya Türkiye aleyhine bilgi akışını yavaşlatınca, Hüsam Elnahar tarafından ikaz edildi.Elnahar, Katie'ye, "İltica talebin tehlikeye girdi. Çünkü İrene Hanım, sana bilgi akışını yavaşlattığın için kızgın olduğunu belirtti" dedi. Ahmed Katie, "İrene" adlı Fransız istihbaratçıya sürekli açıklamalarda bulunarak sahada daha iyi çalışacağını belirtip özür diledi. DGSE, Ahmed Katie'ye yönelik bir operasyon olabileceği yönünde bir istihbarat aldıklarını iletti ve Katie'ye telefonlarını İstanbul'da ofisinde bırakması, Bursa'da güvenli bir evde (Safe House) beklemesi talimatını verdi.Sabah'ta yer alan habere göre; MİT Başkanlığı tarafından İstanbul'da adım adım takipte tutulan Ahmed Katie Bursa'da da gözlem altında tutuldu. Fransız istihbaratının talimatıyla Fransa İstanbul Başkonsolosluğu tarafından acil vize verilen Katie, Fransa'ya ilticaya hazırlanırken MİT ve emniyetin başarılı operasyonuyla yurtdışına çıkmadan hemen önce Hüsam Elnahar ve İbrahim Shewaish ile birlikte gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.