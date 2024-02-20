DEM Parti Esenyurt'taki ilçe binasına operasyon: 2 gözaltı

Sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirtelen iki kişi DEM Parti Esenyurt binasında yakalanırken, yapılan aramada PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri ve yasaklı yayınlar çıktı.

Güvenlik güçleri, arazide terör örgütlerinin inlerine girerken şehirlerdeki sempatizanlarında da Türk polisi göz açtırmıyor.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Bu kapsamda Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı soruşturma dosyası ve Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı sonrası İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt'ta 3 adreste arama yaptı.Şüpheliler, DEM Parti Esenyurt ilçe binasında yakalanarak gözaltına alındı.Aramalarda ayrıca çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ile şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildiği belirtildi.