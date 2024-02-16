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Aday gösterilmeyen Tunç Soyer’den Özgür Özel’e sert mesaj: Arkadan hançerleyenler oldu!

CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, liste dışı kaldı. Yerine Cemil Tugay'ın gösterilmesine çok kızdı. Aday gösterilmeyeceğini MYK'dan 5 dakika önce öğrendiğini söyleyen Soyer, "Siyasi nezaketsizlik" diyerek Özgür Özel'i hedef aldı. Bugün de belediye personeliyle bir araya gelen Tunç Soyer, bir kez daha CHP yönetimini ve Özel'i sert sözlerle suçladı. "Bu yolculukta ihanet edenler oldu, arkadan hançerleyenler oldu" ifadelerini kullandı.

Aday gösterilmeyen Tunç Soyer’den Özgür Özel’e sert mesaj: Arkadan hançerleyenler oldu!
Ekleme: 16.02.2024 - 17:03 Güncelleme: 16.02.2024 - 17:11 / Editör: Ozge Selin
Aday gösterilmeyen Tunç Soyer’den Özgür Özel’e sert mesaj: Arkadan hançerleyenler oldu!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday tartışmalarının yaşandığı illerden biri de İzmir'di. CHP lideri Özgür Özel, kurultay süresince Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in üzerini çizdi. Yerine Cemil Tugay'ı aday gösterdi.

'MYK'DAN 5 DAKİKA ÖNCE ÖĞRENMİŞ'

Liste dışı kaldığını MYK'dan 5 dakika önce öğrendiğini söyleyen Tunç Soyer ise karara sosyal medya hesabından tepki göstermişti. Siyasi nezaketsizlik vurgusu yapan Soyer 'MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum' diyerek Özgür Özel'i hedef göstermişti.

Aday gösterilmeyen Tunç Soyer’den Özgür Özel’e sert mesaj: Arkadan hançerleyenler oldu!

Aday belirleme sürecinin şeffaf bir şekilde paylaşılmadığını söyleyen Tunç Soyer 'Öncelikle Genel Merkez tarafından kapalı kapılar ardında yürütülen çalışmalar, yapıldığı söylenen memnuniyet anketleri, sayısı, yöntemi ve sonuçları usulen ve esasen adil değildir. Adaylık süreçlerinde tüm belediye başkanları için aynı objektif kriterlerin uygulanması gerekirken, ne yazık ki böyle olmamıştır' diyerek duruma tepki göstermişti.

Aday gösterilmeyen Tunç Soyer’den Özgür Özel’e sert mesaj: Arkadan hançerleyenler oldu!

'SIRTIMDAN HANÇERLEYENLER OLDU…'

Bugün, İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile Tarihi Havagazı Fabrikasında düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen Soyer, yine Özgür Özel'e yüklendi.

Sırtından hançerlendiğini söyleyen Soyer, 'Bu yolculukta ihanet edenler oldu, arkadan hançerleyenler oldu. Onlar için üzülüyorum. O sahip olmak istedikleri unvan, makam neyse, onun için aile terbiyelerinden, ahlaklarından vazgeçiyorlar, çok yazık. Yine yüzüm gülmeye devam edecek, mücadele etmeye devam edeceğim. Sonuna kadar böyle olacak, hiç boşuna sevinmesinler. Asla yıkamadılar, yıkamayacaklar. Ben maraton koşucusuyum. Son nefesime kadar koşmaya devam edeceğim' dedi.


Aday gösterilmeyen Tunç Soyer’den Özgür Özel’e sert mesaj: Arkadan hançerleyenler oldu!
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