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İstanbul'da 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

İstanbul'da 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi
Ekleme: 15.02.2024 - 08:18 Güncelleme: 15.02.2024 - 08:48 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi
Güvenlik güçlerimiz suçla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen Kafes-40 operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.


2'si örgüt elebaşı 24 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, paylaşımını şöyle sürdürdü:

İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-40 operasyonlarında;

Elebaşılığını Emre Özcan'ın yaptığı organize suç örgütü,

Elebaşılığını Önder Küçük'ün yaptığı organize suç örgütü ve

Elebaşılığını Sergen Solak'ın yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı (1'i yurtdışında) olan 24 şüpheli yakalandı.

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütlerinin;
Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, iş yeri, ikamet ve araç kurşunlama, iş insanlarından tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat temin etme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu 5 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet tüfeğe el konuldu.

Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizlerle...
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