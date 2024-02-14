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Tüketiciyi aldatan uygulamalara geçit yok... Etiket denetimi sıkılaştırıldı

Gıdada yanıltıcı etiketlere yeni tedbirler geliyor. Bundan sonra "tadında, lezzeti, keyfi ve aromalı" gibi ifadeler kullanılamayacak. Etiketlerdeki görseller ürüne uygun olacak. Karara uymayan markalara cezai işlem uygulanacak.

Tüketiciyi aldatan uygulamalara geçit yok... Etiket denetimi sıkılaştırıldı
Ekleme: 14.02.2024 - 09:44 Güncelleme: 14.02.2024 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Tüketiciyi aldatan uygulamalara geçit yok... Etiket denetimi sıkılaştırıldı
Gıdalarda 'tadında, lezzeti, keyfi, aromalı' gibi ifadeler kullanılamayacak.

Tüketiciler doğru bilgilendirilecek. Yanıltıcı etiket kullanan markalar mercek altına alınacak.

Örneğin marketten tereyağ almak istediniz. Seçtiğiniz ürünün üzerinde 'tereyağ lezzetinde' yazıyor. Ancak dikkatli baktığınızda aldığınız ürünün tereyağ değil margarin olduğunu fark ettiniz. İşte, bu tür yanıltıcı etiketlemelere yeni tedbirler geliyor.

MARGARİNİN ÜZERİNDE 'TEREYAĞ LEZZETİNDE' İFADESİ YER ALAMAYACAK
Tarım ve Orman Bakanlığı yanıltıcı etiketler için harekete geçti. Artık standart gelecek. Tüketiciyi yanıltan etiketler yasaklanacak.

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Başkanı Mücahit Taha Özkaya, 'Aslında koruyucu bir unsurdur. Satılan ürünler evet tereyağı diye aldığı margarin veya salça diye aldığı domates sosu gibi ürünler aslında gıda güvenliği açısından bir sakıncası olan ürünler değil ama tüketiciyi yanıltıcı olaylar vardır. Tenekenin üzerine zeytin resmini koyup ayçiçek yağı satanlar gibi. Bitkisel karışımlı yağ satanlar gibi. Böylelikle tüketicinin daha bilinçli hale gelmesi sağlayacak' dedi.

GIDA ETİKETİNE STANDART GELECEK

Gıda etiğine uygun olmayan unsurların da etiketlerde yer alamayacağını belirten Özkaya şöyle konuştu:

'Gıda etiği açısından ön plana çıkarılan bazı unsurlar, fotoğraflar olabiliyor. Bazı harflerin ön plana çıkarılması gibi punto olarak büyük konması veya fotoğrafların konması gıda etiği açısından uygun değildir. Bunlar da dikkate alınacaktır.'

KARARA UYMAYAN MARKALARA CEZA GELİYOR
Gıda ürünlerindeki etiketlerle ilgili çalışma tamamlandı. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Uygulamaya geçiş takvime bağlanacak. Karara uymayan markalara cezai işlem uygulanacak.
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