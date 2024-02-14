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Konya'da Kafes-37 operasyonu: 5 zanlı tutuklandı

Konya'da emniyet ekiplerince suç örgütlerine yönelik düzenlenen Kafes-37 operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Ekleme: 14.02.2024 - 11:32 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:40 / Editör: Ozge Selin
Konya'da Kafes-37 operasyonu: 5 zanlı tutuklandıKonya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgüt elebaşı Engin Yolcu'nun da aralarında bulunduğu 7 zanlı ile cezaevinde bulunan 2 hükümlü adliyeye sevk edildi.

5'İ TUTUKLANDI

Zanlılardan Yolcu ile 4 zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılardan biri savcılıkça, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç örgütünün, kentte eğlence mekanı ve kumarhane işleterek gelir sağladığı, kendilerine kumar borcu olanlara cebir ve şiddet yoluyla çek-senet imzalattığı, bu kapsamda alacak meselesi nedeniyle, kasten öldürme, kasten yaralama, yağma ve silahla tehdit suçlarına karıştıkları öne sürüldü.

OPERASYONDA EKE GEÇİRİLENLER

Polis ekiplerince, 2'si iş yeri 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yapılan aramalarda ise 2 balistik yelek, 2 telsiz, 5 tabanca, 3 pompalı tüfek, baston içine gizlenmiş kılıç ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ ve Konya'da gerçekleştirilen Kafes-37 operasyonlarında 2 organize suç örgütünün çökertildiğini, aralarında elebaşlarının da olduğu 42 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.
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