İzmir’de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir merkez, Menemen, Torbalı ve Urla ilçeleri ile İstanbul’da 23 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerin örgüt üyesi oldukları yönünde beyanlar olduğu, kripto haberleşme programı ByLock kullandıkları ve ByLock içeriklerinde isimlerinin geçtiği, Bank Asya'da artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edildiği belirlendi.Güvenlik güçleri 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik İzmir merkez, Menemen, Torbalı, Urla ilçeleri ile İstanbul'da bugün 23 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.