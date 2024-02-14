  • USD: 30,68 - 30,74
  • EURO: 32,85 - 32,91
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İzmir’de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir merkez, Menemen, Torbalı ve Urla ilçeleri ile İstanbul’da 23 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekleme: 14.02.2024 - 13:32 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
İzmir’de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerin örgüt üyesi oldukları yönünde beyanlar olduğu, kripto haberleşme programı ByLock kullandıkları ve ByLock içeriklerinde isimlerinin geçtiği, Bank Asya'da artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edildiği belirlendi.

Güvenlik güçleri 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik İzmir merkez, Menemen, Torbalı, Urla ilçeleri ile İstanbul'da bugün 23 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Başkan Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den ortak basın toplantısı
İYİ Parti Ankara İl Başkanı görevinden alındı
Son dakika... Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine dair açıklama
Erzincan’daki toprak kaymasından yeni görüntü: Saniyelerle kurtuldular!
Tam 12 yıl sonra: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a indi! Sisi tarafından karşılandı
CHP’de istifa depremi sürüyor: Zehir zemberek sözlerle genel merkezi hedef aldılar!
MHP, 52 belediye başkan adayını daha açıkladı
ABD Başkanı Biden Trump’a ateş püskürdü! NATO sözlerine büyük tepki
Erzincan'da maden sahasında heyelan! Saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı işçilerin kimlikleri belli oldu!
Bakanlık duyurdu! Numuneler alındı: Fırat Nehri boyunca kirlilik tespit edilmedi
AK Parti programına saldırıda yeni görüntü! Küçükçekmece'deki saldırıda hedefin Aziz Yeniay olduğu ortaya çıktı
CHP'de rant ve talan kavgası! Partililer kazan kaldırdı: Peş peşe istifalar
Soykırımcı İsrailli bakandan skandal çağrı: Kadın ve çocukları vurun!
İBB’nin ihmali bir can aldı! Hiçbir aydınlatma ve yaya geçidi yok
Gazze'de can kaybı artıyor: 28 bin 576 kişi hayatını kaybetti
Erzincan'daki heyelanda saha sorumlusu dahil 4 kişi gözaltına alındı
İzmir Büyükşehir'de ikramiye krizi... Sendikadan Soyer'e ültimatom
Erzincan'da toprak kayması: Ailelerin acı bekleyişi sürüyor
O paylaşım gündeme bomba gibi düştü! Erzincan’daki maden felaketini 5 gün önceden bilmiş...
CHP’liler birbirine girdi! Eren Erdem’den fondaş İsmail Küçükkaya’yı bombaladı: Özgür Özel’i yiyeceksiniz!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Deprem uzmanı tek tek saydı! İşte depremde en güvenilir iller: Artvin, Rize...

Deprem uzmanı tek tek saydı! İşte depremde en güvenilir iller: Artvin, Rize...

Bilim insanları uzaya dev bir şemsiye fırlatacak: Amaç güneş ışınlarını engellemek

Bilim insanları uzaya dev bir şemsiye fırlatacak: Amaç güneş ışınlarını engellemek

Göbeklitepe'nin 'D yapısında' bulundu: 81 eser ilk kez teşhir edilecek

Göbeklitepe'nin 'D yapısında' bulundu: 81 eser ilk kez teşhir edilecek

14 Şubat’ın en ilginç haberi! Kedi yüzünden bakın neler oldu: Patates’i geri gönder!

14 Şubat’ın en ilginç haberi! Kedi yüzünden bakın neler oldu: Patates’i geri gönder!

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda