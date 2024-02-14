Firari FETÖ'cü Kırıkkale'de yakalandı
Kırıkkale'de düzenlenen FETÖ operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan Y.A'yı ikametinde gözaltına aldı.
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.