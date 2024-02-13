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CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti

CHP'den Esenyurt Belediye Başkan adayı gösterilebileceği konuşulan Gürsel Tekin, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Ekleme: 13.02.2024 - 09:35 Güncelleme: 13.02.2024 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
CHP'den Esenyurt Belediye Başkan adayı gösterilebileceği konuşulan Gürsel Tekin, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Tekin;

“Aziz milletime ve yol arkadaşlarıma,
Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır. Ne yazık ki geçen zamanda CHP çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye'de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmış” dedi.

CHP'DE LİKAYAT YOK! ‘HEMŞERİCİLİK, GRUPLAŞMA VE EKİPLEŞME' VAR

Gürsel Tekin CHP'de hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı belirtti ve sözlerine şöyle devam etti;

- Parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı,
- Partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı,
- Parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, Genel Merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği,
- İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür. İfadelerini kullandı.

GÜRSEL TEKİN CHP'DEN TASFİYE Mİ EDİLDİ?

CHP'li Gürsel Tekin, mevcut yapıda çalışma imkanın kalmadığını ve büyük bir üzüntüyle istifa ettiğini şu sözlerle duyurdu;
“Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye'de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir. Bu sebeple, Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum. Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyururum.”

CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti

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