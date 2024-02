Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'daki hiç Türk'ün yaşamadığı Faymonville köyü, yüzyıllardır 'Türk' kimliğiyle anılırken hem köy sakinleri hem Avrupa'da yerleşik Türkler için gurur verici ve birleştirici bir anlam taşıyor.Faymonville, Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon bölgesinde, Liege iline bağlı Waimes ilçesinin bir köyü.Dağlık, sık ormanların ortasında büyüleyici bir doğaya sahip köyde, son nüfus sayımına göre 925 kişi yaşıyor.Ülkede yerleşik 300 bin kadar Türk'ten hiçbiri bu köyde yaşamıyor. Ancak Faymonville, herkes tarafından 'Türk köyü' olarak biliniyor.Köyün her yerinde ay yıldıza ve 'Türk' yazısına rastlamak mümkün.Belde olduğu dönemden kalma belediye binasının girişinde beton zemine işli Türk bayrağı bulunuyor. Aynı binanın çatısında bulunan rüzgar gülünde de Türk bayrağı yer alıyor.Köy meydanındaki kültür merkezinin levhasında, hatta 'R.F.C Turkania' isimli futbol kulübünün armasında bile ay yıldız mevcut.Ülke genelinde şubat ayında düzenlenen geleneksel karnaval, bu köyde farklı bir coşkuyla kutlanıyor.Belçika'nın farklı yerlerinde ve komşu ülkelerde ikamet eden Türkler de her sene karnavala katılıyor.'Les Turkania Möhnen' isimli, kendilerini 'Jeunes Turcs' (Genç Türkler) olarak da niteleyen grubun düzenlediği karnaval, ay yıldızlı bando takımıyla açılıyor.Ardında rengarenk kostümlerle dans eden gençler ve izleyicilere konfetiler atan araçlar kortej oluşturuyor.Köyü kırmızı beyaza boyayan karnaval sayesinde Valon halk ile Avrupa'da yerleşik Türkler arasında sıcak iletişim kuruluyor.Karnavalın organizatörlerinden Faymonville sakini 75 yaşındaki Carine Georges, çıklamada, köy sakinlerinden istemsizce 'Türk' olarak bahsetti ve 'Türk' olmayı, kendi kimlikleri olarak niteledi.'Bununla gurur duyuyoruz.' diyen Georges, köyün 'Türk' olarak anılmasının sebebini şöyle anlattı:'Bu bir efsane. Türklerin (köy sakinlerinin) ödemek istemediği bir vergi hikayesine dayanıyor. Bu çok eski bir hikaye. Aslında herkes başka yere dayandırıyor. Ama bizim kimliğimizi korumamıza olanak sağladı. Burada her şeyin adı Türk'le başlar.'Karnaval için Faymonville'e gelen Türklerden Gülseren Özhan da köyün kültürünü merak ettiklerini, köyü çok şirin bulduğunu ifade etti.Anvers'te yaşayan Özhan, Belçika'da Türk kimliğiyle anılan bir köyün varlığından gurur duyduğunu söyledi.Gent'ten gelen Fırat Çal da hem şaşkınlık hem gurur duyduğunu ifade ederek, girişinde Türk bayrağı bulunan köyün İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya tarafından saldırıya uğramaktan kurtulduğu yönündeki rivayeti aktardı.Faymonville ile ilgili üç rivayet bulunuyor.Bunlardan en yaygını 12'nci ve 13'üncü yüzyılda Haçlı Seferleri'ne asker göndermeyi reddetmesi, bir diğeri 16'ncı yüzyılda Osmanlı Devleti'ne karşı savaşmak için para toplayan kiliseye vergi vermek istememesi nedeniyle civar köyler tarafından 'Türkler' olarak anılmaya başlanmasına dayanıyor.Bir diğeri de köyün Türk kimliği sayesinde Alman işgalinden kurtulması ve bu kimliğe daha da sarılması olarak dillendiriliyor.