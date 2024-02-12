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Uçan taksi hizmeti verilecek dünyadaki ilk şehir belli oldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dubai'nin dünyada uçan taksi hizmeti veren ilk şehir olduğunu duyurdu.

Ekleme: 12.02.2024 - 09:36 Güncelleme: 12.02.2024 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Uçan taksi hizmeti verilecek dünyadaki ilk şehir belli oldu
Son zamanlarda birçok şirket, kendi uçan taksi hizmeti üzerinde çalışmalar yürütürken, aynı zamanda çeşitli uçuş testleri de yapıldı.

Bazı uçan taksiler şu anda yolcu taşımaya hazır olsa da düzenleyici kurallar ve alınamayan izinler, şimdilik taşımacılığı engelliyor.

Günümüzün bilim kurgu hikayelerinin bir parçası gibi görünen uçan otomobiller artık sadece hayal değil. Gelecekteki ulaşımın temel taşı olabilecek bu teknoloji, hayatımızı temelden değiştirebilir.

İlk kez Dubai'de hizmet verecekler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dubai'nin dünyada uçan taksi hizmeti veren ilk şehir olduğunu açıkladı.

Açıklamada, pilot ve 4 yolcu taşıma kapasitesine sahip uçan taksinin sıfır emisyonlu olduğu kaydedildi.

Uçan taksi hizmeti verilecek dünyadaki ilk şehir belli oldu

4 istasyon arasında kullanılacak

Maksimum uçuş menzili 161 kilometre, maksimum hızı da saatte 320 kilometre olan uçan taksinin, Dubai Uluslararası Havaalanı yakınında, şehir merkezindeki Downtown'da, Dubai Marina'da ve Palm Jumeirah'da olmak üzere toplam 4 istasyonu olacağı aktarıldı.

Açıklamada, Dubai Uluslararası Havaalanı arası ile Palm Jumeirah arası 45 dakika olan yolculuk süresinin uçan taksiyle 10 dakikaya ineceğine işaret edildi.


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