Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Okullarda bu yıl devreye giriyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul ve lise öğrencilerini yakından ilgilendiren yeni bir uygulama hayata geçiyor.MEB tarafından geliştirilen ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayacak olan “Mesleki İlgi ve Mesleki Beceri Envanterleri” 2025-2026 eğitim öğretim dönemi itibariyle uygulamaya başlanacak.Söz konusu uygulamayla birlikte öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini tanıyarak eğitim ve meslek tercihlerinde doğru yönlendirilmeleri hedefleniyor.Bu yıl başlayacak uygulama ile öğrenciler, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda daha doğru eğitim ve meslek tercihi yapabilecek.Yazılım süreci tamamlanan envanterler, bu eğitim-öğretim yılından itibaren kullanılmaya başlanacak. Öğrenciler, hazırlanan internet sitesi üzerinden soruları yanıtlayacak.Sonuçlar okul rehber öğretmenleri ve psikolojik danışmanlar tarafından değerlendirilecek. Böylece öğrencilere mesleki yönelim konusunda destek verilecek.Mesleki İlgi Envanteri bilim, sanat, sağlık, spor, teknoloji, mühendislik, kültür, toplum, doğa, dijital iletişim gibi pek çok alanda öğrencilerin ilgilerini ölçmeyi amaçlıyor.Mesleki Beceri Envanteri ise mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki 53 alan ve 114 dal için öğrencilerin beceri profillerini belirleyecek.Söz konusu yeni uygulamayla birlikte ortaokul düzeyinde öğrenciler liseye geçiş sürecinde, lise düzeyinde ise yükseköğretim ve meslek seçimlerinde envanter sonuçlarından faydalanacak.Öğrenciler böylelikle kendilerine en uygun programlara yönlendirilecek, eğitim ve iş hayatı arasındaki bağı daha iyi kavrayacak.