Akıllı Gözlük Tanıtıldı!

Milyarder iş insanı Mark Zuckerberg, sosyal medya şirketinin yerleşik bir ekrana sahip ilk tüketiciye hazır akıllı gözlüğü olan 799 dolarlık Meta Ray-Ban Display gözlükleri tanıttı.799 dolar olan gözlükler, nöral teknoloji ile çalışan bir bileklik aracılığıyla el hareketleriyle kontrol edilebilen küçük bir dijital ekran içeriyor.Meta Ray-Ban Display gözlükler, kullanıcıların el hareketleriyle cihazı kontrol etmesine olanak tanıyan bir EMG bilekliği olan Meta Nöral Bant ile birlikte geliyor.Zuckerberg, yeni modeli “Ray-Ban'ın klasik stilini koruyan, yüksek çözünürlüklü ekrana ve nöral band teknolojisine sahip ilk AI gözlüğü” olarak tanımladı.Ancak tanıtım sırasında iki kez teknik aksaklık yaşandı. Yemek içerik üreticisi Jack Mancuso ile yapılan ilk demo sırasında, yapay zeka biftek sosu tarifi verirken hatalı yönlendirmeler yaptı ve soruları yanıtsız bıraktı. Mancuso yaşanan durumu “bozuk Wi-Fi” olarak yorumladı.İkinci hata ise Zuckerberg'in bileklik aracılığıyla teknoloji sorumlusu Andrew Bosworth'a mesaj gönderip görüntülü arama yapmak istediği sırada yaşandı. El hareketleri çalışmayınca Bosworth sahneye çıkarak yardım etti. Zuckerberg, “Yıllarınızı teknolojiye harcıyorsunuz, sonra bir gün Wi-Fi sizi yakalıyor” diyerek aksaklığı esprili bir dille geçiştirdi.Yeni akıllı gözlükler, şirketin yalnızca ses özellikli Ray-Ban Meta akıllı gözlükleri ile şirketin geçen yılki Connect etkinliğinde açıkladığı deneysel Orion artırılmış gerçeklik gözlükleri arasında bir köprü görevi görüyor. Orion, kablosuz bir bilgi işlem aparatı yardımıyla bir kişinin gerçek dünya görüş alanının üzerine 3B görseller yerleştirebiliyor, ancak bu gözlüklerin üretimi pahalı ve henüz tüketicilere sunulmuyor.