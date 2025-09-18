Samsung telefon sahipleri dikkat: WhatsApp kullanıyorsanız hemen bu adımı atın

Samsung kullanıcıları için önemli bir güvenlik alarmı verildi.Eğer WhatsApp bir Samsung telefonda kullanılıyorsa, cihazın donanım yazılımının bir an önce güncellenmesi gerektiği belirtildi.Güney Koreli cep telefonu üreticisi, WhatsApp ile bağlantılı olarak cihazlarda kritik bir güvenlik açığı tespit edildiğini açıkladı.Yetkililer, bu açığın saldırganlar tarafından uzaktan kötü amaçlı kod çalıştırmak için kullanılabileceğini belirtti.Android 13, 14, 15 ve 16 yüklü Samsung telefonların büyük bir kısmı, son beş yılda piyasaya çıkan modeller, WhatsApp ile bağlantılı kritik bir güvenlik açığından etkileniyor.Şirket, açığın siber suçlular tarafından aktif olarak kullanıldığını belirterek kullanıcıları hızlı hareket etmeye çağırıyor.Samsung bu güvenlik açığını kapatan bir güncelleme yayımladı. Güncelleme, Eylül ayı aylık güvenlik güncellemesinin bir parçası olarak bazı cihazlara dağıtıldı ve önümüzdeki günlerde daha fazla telefon bu güncellemeyi alacak. Kullanıcılar, Galaxy modelinin ayarlarına girerek “Yazılım Güncelleme” seçeneğini tıklayıp “İndir ve Yükle” butonuna dokunarak güncellemeyi yükleyebilir.Ayrıca, Samsung bazı modeller için OneUI 8 ve Android 16 sürümü güncellemesini de dağıtıyor.(Netzwelt)