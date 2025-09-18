ABD o diplomatları görevden aldı! Suriye’de neler oluyor? Dikkat çeken Şam YPG detayı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Thomas Barrack'a bağlı çalışan Suriye Bölgesel Platformu'nda (SRP) görevli en üst düzey ABD'li diplomatların bazıları konuyla ilgili bilgi sahibi beş kişiye göre son günlerde görevlerinden ani bir şekilde alındı.SRP NEDİR?Uluslararası haber ajansı Reuters'a göre, SRP 2012'de Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliğin kapanmasının ardından ABD'nin Suriye'ye yönelik diplomatik faaliyetlerini yürüttüğü, İstanbul merkezli fiili misyon olarak görev yapıyor. ABD'nin Suriye politikası bu platform üzerinden şekillendiriliyor.'ELÇİ MERKEZİ BİR SURİYE'DEN YANA'Yine Reuters'a göre mayıs ayında göreve gelen Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın başında bulunduğu birleşik bir Suriye devletini destekleyen bölgesel politika değişiminin öncüsü oldu.Diplomatların görevden alınması, Washington'un terör örgütü PKK/SDG'yi Şam'daki merkezi yönetimle bütünleştirmeye çalıştığı bir döneme denk geliyor.ABD'Lİ BAZI DİPLOMATLAR BARRACK İLE TERS DÜŞTÜReuters'a konuşan bir ABD'li diplomatik kaynak, SRP'de görevli 'birkaç' personelin, ekibin yeniden düzenlenmesinin parçası olarak görev sürelerinin sona erdiğinin kendilerine bildirildiğini söyledi.Kaynak, bu ayrılıkların ABD'nin Suriye politikasını etkilemeyeceğini ve bu kişilerin görevden alınma kararının Barrack veya Beyaz Saray ile personel arasındaki politika farklılıklarına dayanmadığını belirtti.ABD o diplomatları görevden aldı! Suriye'de neler oluyor? Dikkat çeken Şam YPG detayıAralarında iki Batılı diplomatın da bulunduğu diğer kaynaklar ise görevden alınmaların geçen haftanın sonuna doğru ani ve istem dışı bir şekilde olduğunu belirtti.Bir Batılı diplomat, görevden alınan ABD'li diplomatların bir kısmının, SDG ile Şara konusunda Barrack'tan farklı düşündüklerini, bunun da kararda rol oynadığını söyledi ancak ayrıntı vermedi.BARRACK TERÖR ÖRGÜTÜNE ENTEGRASYON ÇAĞRISI YAPMIŞTIÖzel temsilci Barrack, ABD destekli terör örgütü PKK/SDG'nin mart ayında Şara ile imzalanan ve kendi kontrol ettikleri bölgeleri devlet otoritesi altına sokmayı öngören anlaşmayı daha hızlı onaylamaları ve SDG'nin Suriye merkezi ordusuna entegre edilmesi yönünde çağrı yapmıştı.ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir yetkili, 'personel kararları ya da idari yeniden yapılanmalar' hakkında yorum yapmadıklarını belirterek, 'Suriye ile ilgili konularda çalışan çekirdek personelin, farklı lokasyonlardan faaliyet göstermeye devam ettiğini' aktardı.'SDG MERKEZİ HÜKÜMETE KATILMAK İSTEMİYOR'Reuters'a göre, SDG çeşitli bahanelerle merkezi orduya katılmaları yönündeki ABD baskısına direndi.Yine uluslararası haber ajansına göre, ülkenin kuzeydoğusunda Suriye güvenlik güçleriyle ara sıra çatışmaya giren SDG, halen işgal altında tuttuğu toprakları kontrol edeceğini bildiriyor ve daha az merkeziyetçi bir hükümet yapısı için baskı yapıyor.Barrack, salı günü Şam'daydı ve Suriye dışişleri bakanlığının güneydeki Dürzi topluluklarla yaşanan krize çözüm getirmeyi amaçlayan bir planı imzalamasına nezaret etti. Barrack, daha sonra X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, planın 'herkes için eşit haklar ve ortak sorumluluklar' öngördüğünü belirtti.