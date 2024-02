Son sığınak da ateş altında: İsrail Refah’ta kıyameti yaşatıyor! Hamas o ismi işaret etti…

İsrail'in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100'den fazla kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Refah'taki hastane yetkilileri, İsrail'in, Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü, yaralanan yüzlerce kişinin hastanelere ulaştığını belirtti.Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah şehir merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurdu. Kuveyt Hastanesi Müdürü Suhayb el-Hıms ise hastanenin çok tehlikeli durumdaki yaralılarla dolu olduğunu, yeterli ilaç ve serum bulunmadığını ifade etti.Yerel kaynaklar, savaş uçaklarının, yoğun topçu atışı ve savaş gemilerinin denizden yoğun ateşiyle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilmiş kişilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetti.Hamas, İsrail'in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bu gece gerçekleştirdiği katliamın bölgede yürüttüğü soykırım ve zorla yerinden etme savaşının devamı olduğunu belirtti.Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in Refah kentinde 100'den fazla kişinin ölümüne neden olan saldırılarına ilişkin bir açıklama yaptı. Hamas'ın sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamasında Rişk, 'İşgalci İsrail'in Refah'ta bu gece 100'den fazla kişinin şehit edildiği katliamları, soykırım ve zorla yerinden etme savaşının bir devamıdır.' ifadelerini kullandı.İsrail'in Refah'a saldırısının, Binyamin Netanyahu hükümetinin, soykırım eylemi olarak kabul edilebilecek her türlü adımı durdurmak için acil tedbirleri onaylayan Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarını görmezden geldiğini doğruladığını vurgulayan Rişk, şunları kaydetti: 'Netanyahu'ya dün yaktıkları yeşil ışık ve soykırım savaşını sürdürmesi için ona sağladıkları açık destek nedeniyle Refah katliamından Netanyahu hükümetiyle birlikte (ABD Başkanı Joe) Biden yönetimi de tümüyle sorumludur.'İsrail'in sivillere yönelik soykırım suçlarının durdurulmasını isteyen Rişk, 'Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşimi Milletler Güvenlik Konseyine Siyonist saldırganlığı ve Gazze Şeridi'ndeki savunmasız sivillere karşı devam eden soykırım suçlarını durdurmak için acil ve ciddi eyleme geçme çağrısında bulunuyoruz.' ifadelerini kullandı.Beyaz Saray ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görüşmesine ilişkin dün yaptığı açıklamada, 'Başkan Joe Biden bu sabah İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüştü. Başkan, Hamas'ın yenilgiye uğratılması ve İsrail ile halkının uzun vadeli güvenliğinin sağlanması yönündeki ortak hedefimizi bir kez daha teyit etti. Başkan ve Başbakan Hamas'ın elinde kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına almaya yönelik devam eden çabaları ele aldı.Biden, tüm rehinelerin mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını teminen müzakerelerde kaydedilen ilerlemeden faydalanılması gerektiğini vurguladı. Başkan ayrıca masum Filistinli sivillere yönelik insani yardımın artırılması ve sürekliliğinin sağlanması için acil ve spesifik adımlar atılması çağrısında bulundu.Ayrıca Refah'ta barınan 1 milyondan fazla insanın güvenliğinin sağlanması ve desteklenmesine yönelik inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmadan askeri operasyona girişilmemesi gerektiği yönündeki görüşünü yineledi. İki lider yakın temas halinde olma konusunda mutabık kaldılar' ifadeleri kullanıldı.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Refah kentine düzenlenen operasyon kapsamında 2 rehinenin kurtarıldığını duyurdu. Rehinelerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kimlikleri Fernando Simon Marman (60) ve Louis Har (70) olarak açıklandı.IDF, bugün yaptığı açıklamada Refah kentine düzenlenen operasyon sırasında 2 İsrailli rehinenin kurtartıldığını belirterek, 'İki İsrailli rehine Refah'ta gece düzenlenen bir operasyonla kurtarıldı. IDF, ISA ve İsrail Polisinin ortak operasyonu sırasında Kibbutz Nir Yitzhak'tan Fernando Simon Marman (60) ve Louis Har (70) isimli 2 rehine kurtarıldı. Her ikisinin de sağlık durumu iyi ve daha ileri tıbbi muayene için İsrail'e nakledildiler' ifadelerini kullandı.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres New York'ta 8 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, Gazze halkının oraya gitmek istediği için gitmediğini, mecbur bırakıldıklarını kaydederek, 'Han Yunus ve Gazze'nin diğer taraflarında gördüğümüz korkunç trajedi, Refah'ta da olmadan insani ateşkes sağlanmalıdır.' ifadesini kullandı.