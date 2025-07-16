İmamoğlu'na hapis cezası! Başsavcıyı tehdit davasında karar
Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle açılan davada 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'le ilgili olarak söylediği sözler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında İmamoğlu hakkında, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'tehdit' ve ''terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açılmıştı.
KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
İmamoğlu'nun yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Silivri'de görülen duruşmaya tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu ve avukatları ile müşteki Başsavcı Akın Gürlek'in avukatı katıldı. Duruşmaya ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, çok sayıda CHP'li milletvekili ve parti yöneticisi katıldı.
1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mahkeme heyeti, Ekrem İmamoğlu'nu 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlamasından beraat ettirirken; 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, 'Tehdit' suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. İmamoğlu toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.