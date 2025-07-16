İmamoğlu'na hapis cezası! Başsavcıyı tehdit davasında karar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'le ilgili olarak söylediği sözler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.Soruşturma kapsamında İmamoğlu hakkında, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'tehdit' ve ''terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açılmıştı.İmamoğlu'nun yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Silivri'de görülen duruşmaya tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu ve avukatları ile müşteki Başsavcı Akın Gürlek'in avukatı katıldı. Duruşmaya ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, çok sayıda CHP'li milletvekili ve parti yöneticisi katıldı.Mahkeme heyeti, Ekrem İmamoğlu'nu 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlamasından beraat ettirirken; 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, 'Tehdit' suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. İmamoğlu toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.