Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki! 'Güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimidir'

Katil İsrail ordusu, bugün öğlen saatlerinden itibaren Suriye'nin başkenti Şam'ı bombaladı. Öğlen saatlerinde Şam'da bulunan Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçakları, binayı iki kez daha hedef aldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in saldırılarının bölgede barış ve istikrar ortamını bozduğu vurgulandı ve "Suriye halkının önünde, huzur içinde yaşamak ve dünya ile entegre olmak için tarihi bir fırsat bulunmaktadır. Bu fırsatın değerlendirilmesinden yana olan tüm paydaşlar, Suriye Yönetimi'nin suhuleti tesis etme çabalarına katkıda bulunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Siyonist İsrail, İran'ın ardından bu kez Suriye'nin başkenti Şam'ı hedef aldı. Öğlen saatlerinde Şam'da bulunan Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçakları, binayı iki kez daha hedef aldı.Katil İsrail ordusunun düzenlediği hukuksuz saldırılara ilk tepki Türkiye'den geldi. İlk olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in saldırıları tüm bölge ve dünya için güvenlik tehdididir" ifadelerini kullanmıştı.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise İsrail'in saldırılarının bölgedeki istikrar ve barış ortamına zarar verdiği vurgulandı. Açıklamada "İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri müdahalelerinin ardından bu defa Şam'ın merkezine gerçekleştirdiği saldırılar, Suriye'nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimidir. Suriye halkının önünde, huzur içinde yaşamak ve dünya ile entegre olmak için tarihi bir fırsat bulunmaktadır. Bu fırsatın değerlendirilmesinden yana olan tüm paydaşlar, Suriye Yönetimi'nin suhuleti tesis etme çabalarına katkıda bulunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.