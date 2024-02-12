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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı duygulandıran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu'nun sözleri geceye damga vurdu: 'Sadece yüzde 1'

ATV'nin sevilen ve en çok para kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yine milyonlarca izleyiciyi ekranlara kilitledi. Yarışmacı Simay Doğrusoy'a yöneltilen 300 bin TL değerindeki 'Filistin' sorusu izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Soruya kayıtsız kalamayan sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun verdiği tepki ise geceye damga vurdu. İmirzalıoğlu, "Filistin yüz ölçümünün toplam %5.5-6'sı satılmış. Filistinli Müslümanların sattıkları sadece yüzde 1. Bazıları yargıda bulunuyor. 'Topraklarını satan insanlara destek mi olunur?' diye. Öyle bir şey yok." dedi. İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde dikkat çeken o anlar...

Ekleme: 12.02.2024 - 15:25 Güncelleme: 12.02.2024 - 15:27 / Editör: Ozge Selin
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı duygulandıran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu'nun sözleri geceye damga vurdu: 'Sadece yüzde 1'Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

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Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı duygulandıran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’nun sözleri geceye damga vurdu: Sadece yüzde 1

'KİM MİLYONER OLMAK İSTER?'DE DUYGULANDIRAN FİLİSTİN SORUSU

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde,"İsrail'in kurulduğu 1948'e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları toplam arazi tüm Filistin topraklarının yaklaşık yüzde kaçı kadardır?" sorusu sorusu geceye damga vurdu.


▶️ Milyoner'de sorulan 'Filistin' sorusu yarışmacıyı duygulandırdı!

20 yaşındaki ODTÜ Psikoloji bölümü öğrencisi Simay Doğrusoy'a yöneltilen 300 bin TL değerindeki soruda, İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı zulme bir kez daha dikkat çekilmiş oldu.

SORU: İsrail'in kurulduğu 1948'e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları toplam arazi tüm Filistin topraklarının yaklaşık yüzde kaçı kadardır?

A- 1
B- 11
C- 21
D- 31

Doğru Cevap: A şıkkı

A ile B şıkkı arasında gidip gelen yarışmacı, çekilme kararı aldı. Simay Doğruysoy, "%1 i en başta elemiştim çok küçük geldiği için. Ama daha sonrasında dedim ki tarihteki karman çorman olaylar küçücük sebeplerden kaynaklı oluyor." dedi.

KENAN İMİRZALIOĞLU KONUYLA İLGİLİ KONUŞTU

İsrail'in aylardır bomba yağdırdığı Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayan sunucu Kenan İmirzalıoğlu, "Bu zaten sebep değil. 'Filistinliler de topraklarını sattılar' diye konuşuyorlar ama gerçek burada. Filistinli Müslümanların 1948'e kadar sattığı topraklar, Filistin toplam yüz ölçümünün sadece yüzde 1'i. Gayri Müslümlerin sattıkları topraklarla beraber toplamında ise yüzde 5.5- 6'ya denk geliyor.

Filistin yüz ölçümünün toplam %5.5-6'sı satılmış. Filistinli Müslümanların sattıkları sadece yüzde 1. Bazıları yargıda bulunuyor. 'Topraklarını satan insanlara destek mi olunur?' diye. Öyle bir şey yok. O da başka bir algının ürünü bence." dedi.

▶️ Kenan İmirzalıoğlu'ndan katil İsrail'e sert tepki!

Kenan İmirzalıoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bella Hadid ve Gigi Hadid'in babası Filistinli. Onun babası kucak açıyor. Yahudi aileler ve birçok ülkeden kabul almıyor. Ve sonra 'Onlar hayatımızı mahvettiler lütfen umutlarımız karatmayın' diye bir gemiyle Filistin kıyısına geliyorlar. Hayfa'daki Limanı'da kızların babasının dedesi yaptırmış. Varlıklı da bir aile.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı duygulandıran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu'nun sözleri geceye damga vurdu: 'Sadece yüzde 1'

Onlar sonra evlerine iki aileyi alıyorlar. Sonra Hadid'lerin babasını, annesi doğurmak için kendi ailesinin yanına gidiyor. Yine Filistin'de. Kucağında 9 günlük çocuğu var. Tekrar döndüklerinde evlerine aldıkları aileler tarafından içeri sokulmuyor. Artık İsrail o devleti kurmuş destek olmuş. Misafir oldukları evi de işgal etmişler. Gerçek ev sahiplerini eve almıyor. Anne diyor ki 'çocuğum üşüyecek sadece battaniye almak istiyorum'. O battaniyeyi almaya da izin verilmiyor."

"İnsanın vicdanını duygularını çok zorlayan bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bir an evvel bunun üstesinden gelirler. Orada ciddi bir direniş var. Bütün dünyanın ayaklanması gerekiyor. Devlet hükümetler bu konuda sessiz kalabiliyor maalesef kendi politikalarına göre davranıyorlar.

Ama dünya insanları bu karşı çıkmaya başladı. Her gün yürüyüşler ve tepkiler oluyor. İnşallah önümüzdeki seneye kadar kalmaz. Oradaki çocuklar kadınlar bir an evvel huzurlu bir ortama kavuşurlar diye düşünüyorum. Önceden zaten açık hava hapishanesiydi. Şimdi sürekli bombalanan bir hapishaneye döndü."

"Dünya bir an evvel barışa gider ve vahşilik canilik ortadan kalkar. Göz göre göre 21.yüzyılda insanlara resmen çocuklara kadınlara zulmediliyor. Ve buna karşı çıkan buna tweet atan insanlarda işinden ediliyor. Bizim saygı duyduğumuz medeni bulduğumuz özgürlükçü ülkeler dediğimiz yönetimlerde bunları yapıyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu."

"Siz nelerden bahsediyordunuz şimdi neler yapıyorsunuz? İfade özgürlüğü basın özgürlüğü derken şu an en büyük sansürü baskıyı görüyoruz bütün dünyada. Tabii ki burada elini taşın altına koyan yönetimler de var."
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